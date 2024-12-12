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В сборной Панамы сообщили, что хотели бы провести товарищеский матч с Россией

Президент Федерации футбола Панамы Мануэль Ариас высказался о возможном проведении матча с Россией.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Политика — не мое дело, это дело других людей. Но если брать спортивную составляющую, то я, конечно, хотел бы товарищеский матч со сборной России. Но на данный момент никаких контактов с российской стороной у нас нет", - цитирует Ариаса Sport24.

В ноябре сборная России на домашнем стадионе "Краснодара" одержала победу над национальной командой Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории России. Также команда Валерия Карпина провела товарищеский матч с Сирией в Волгограде, который закончился победой россиян со счетом 4:0.

Также в 2024 году национальная команда России одержала домашнюю победу над Сербией (4:0), выездную над Белоруссией (4:0) и Вьетнамом (3:0). Сообщалось, что в 2025 году сборная России может сыграть с Нигерией, Шри-Ланкой и Сенегалом.

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