- Специально приехал в Абу-Даби, чтобы посмотреть, как Баринов вольется в коллектив. Приняли его прекрасно в ЦСКА — и ребята, и тренерский штаб, и администрация. В тренировочном процессе выглядит так, будто находится не три дня в команде, а давно. Проявляет лидерские качества, все здорово.
Напомним, в минувший вторник, 13 января, Дмитрий Баринов, игравший за "Локомотив" с 2016 года, перешел в ЦСКА и подписал контракт с новым клубом до лета 2029 года.
Баринов является воспитанником Академии "железнодорожников" и провел за команду 274 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 27 голевых передач. В этом сезоне 29-летний хавбек принял участие в 24 играх за красно-зеленых во всех турнирах и записал на свой счет 3+7 по системе гол плюс пас, а также получил 7 желтых карточек.
Источник: "СЭ"
Агент Баринова рассказал об адаптации игрока в ЦСКА
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы хавбека Дмитрия Баринова, ответил на вопрос об адаптации игрока в новом клубе.
Фото: ПФК ЦСКА