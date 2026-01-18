Матчи Скрыть

Дзюба будет капитаном "Акрона"

"Арон" определился с новым капитаном команды после ухода Константина Савичева.
Фото: ФК "Акрон"
Наставник тольяттинцев Заур Тедеев сообщил, что капитанскую повязку будет носить нападающий Артем Дзюба.

12 января клуб объявил о переходе Савичева в "Торпедо". Именно он ранее выводил команду на поле в статусе капитана.

- Он по своему духу лидер, человек, который своими действиями вызывает эмоции у других футболистов, а это самое главное для капитана, - сказал Тедеев в интервью пресс-службе "Акрона".

Дзюба выступает за "Акрон" с сентября 2024 года. В этом сезоне форвард принял участие в 16 поединках, забил пять голов и оформил четыре ассиста на партнёров. Тольяттинская команда с 21 баллом в активе идёт на девятом месте в чемпионате.

