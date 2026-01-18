"Ощущение, будто он у нас был всегда". Соболев - об адаптации Дивеева в "Зените"

"Нормально вливается. Я его знал и раньше, работали с ним в сборной. Но вообще ощущение, как будто он у нас был всегда. Так что все отлично!" - передает слова Соболева "Матч ТВ".
Игорь Дивеев, играющий на позиции центрального защитника, присоединился к "Зениту" 11 января, перейдя из московского ЦСКА. 26-летний игрок подписал контракт с петербургским клубом до лета 2029 года. В составе новой команды футболист будет выступать под 78-м игровым номером.
Нападающий "Зенита" Александр Соболев рассказал, как проходит адаптация в команде новичка Игоря Дивеева.
Фото: ФК "Зенит"