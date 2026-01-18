Матчи Скрыть

В "Реале Сосьедад" прокомментировали повреждение Захаряна

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате поделился информацией о травме российского полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
"Повреждение несерьезное. Арсен будет готов к матчу против "Сельты", - передает слова Мундуате Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что Арсен Захарян получил повреждение и пропустит матч на 20-го тура Ла Лиги против "Барселоны", который состоится сегодня, 18 января.

В текущем сезоне 22-летний российский атакующий полузащитник принял участие в 16 играх за испанскую команду, провел на поле 530 минут и отдал одну голевую передачу.

