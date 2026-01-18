"Повреждение несерьезное. Арсен будет готов к матчу против "Сельты", - передает слова Мундуате Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что Арсен Захарян получил повреждение и пропустит матч на 20-го тура Ла Лиги против "Барселоны", который состоится сегодня, 18 января.
В текущем сезоне 22-летний российский атакующий полузащитник принял участие в 16 играх за испанскую команду, провел на поле 530 минут и отдал одну голевую передачу.
В "Реале Сосьедад" прокомментировали повреждение Захаряна
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате поделился информацией о травме российского полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images