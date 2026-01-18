Матчи Скрыть

Дзюба рассказал о своем будущем в "Акроне"

Форвард "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал возможное продление соглашения с нынешним клубом.
Фото: ФК "Акрон"
"Я до конца мая отрабатываю свой контракт в "Акроне". А дальше будем смотреть", - передает слова Дзюбы "Чемпионат".

Артем Дзюба выступает за тольяттинскую команду с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах чемпионата России. В августе ему исполнился 38 лет.

Напомним, ранее главный тренер "Акрона" сообщил, что Дзюба будет капитаном команды.

