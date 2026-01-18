Зделар заявил, что не считает свой уход из ЦСКА ошибкой

"Я так не считаю. В тот момент хотел лучшего для семьи и карьеры. Да, получился не самый хороший отрезок... Плюс, как я уже сказал, не повезло - получил небольшое повреждение, которое не позволило полностью раскрыться в "Зените", - сказал Зделар.
Саша Зделар выступал за московский ЦСКА с июля 2022 года. В феврале 2025 года опорный полузащитник перешел в петербургский "Зенит", за который провел 10 матчей в чемпионате и Кубке России. В августе сине-бело-голубые объявили о досрочном прекращении контракта с сербским футболистом. На сегодняшний день 30-летний игрок находится без клуба.
Источник: "СЭ"