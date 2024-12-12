Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
22:45
Сент-ЭтьенНе начат

Селюк: мы все за Туфана. Решение суда о домашнем аресте порадовало

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался относительно уголовного дела о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении инвестора подмосковных "Химок" Туфана Садыгова.
Фото: © Пресс-служба Правительства РБ
"Человек инвестирует в футбол миллиарды и должен за кредиты каким-то компаниям? Смешно! Финансовые директора могли задолжать. Но не Туфан же должен был этим заниматься. Это неприятная ситуация. Вышло так, что он будет дома. Его юристы должны поработать и закрыть эту тему. Мы все за Туфана. Порадовало решение российского суда, который не пошёл на поводу, отнёсся так, как нужно было отнестись", - приводит слова Селюка Legalbet.

Напомним, 11 декабря стало известно о задержании инвестора подмосковного футбольного клуба "Химки" Туфана Садыгова. Бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ - мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание за это преступление, предусмотренное действующим уголовным законодательством, предусматривает лишение свободы на срок десять лет с выплатой штрафа.

12 декабря суд принял решение оставить Садыгова под домашнем арестом на срок 1 месяц 18 суток.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится