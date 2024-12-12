"Человек инвестирует в футбол миллиарды и должен за кредиты каким-то компаниям? Смешно! Финансовые директора могли задолжать. Но не Туфан же должен был этим заниматься. Это неприятная ситуация. Вышло так, что он будет дома. Его юристы должны поработать и закрыть эту тему. Мы все за Туфана. Порадовало решение российского суда, который не пошёл на поводу, отнёсся так, как нужно было отнестись", - приводит слова Селюка Legalbet.
Напомним, 11 декабря стало известно о задержании инвестора подмосковного футбольного клуба "Химки" Туфана Садыгова. Бизнесмен подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ - мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание за это преступление, предусмотренное действующим уголовным законодательством, предусматривает лишение свободы на срок десять лет с выплатой штрафа.
12 декабря суд принял решение оставить Садыгова под домашнем арестом на срок 1 месяц 18 суток.
Селюк: мы все за Туфана. Решение суда о домашнем аресте порадовало
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался относительно уголовного дела о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении инвестора подмосковных "Химок" Туфана Садыгова.
Фото: © Пресс-служба Правительства РБ