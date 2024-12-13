"Сначала "Краснодар" был никому не нужен, а сейчас это чуть ли не народная команда, как "Спартак". Сейчас весь народ болеет за "Спартак" и за "Краснодар". Это две народные команды. Красно-белые и чёрно-зеленые. Так что "быки" становятся народной командой", — приводит слова Колодина Metaratings.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 футбольный клуб "Краснодар", набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Московский "Спартак" отстает от "быков" на 2 очка и в настоящее время располагается на третьей строчке.
Команды уже провели в этом чемпионате два матча (в 12-м туре в Москве и в 17-м туре в Краснодаре) и обменялись гостевыми победами со счётом 3:0.
Колодин: сейчас две народные команды - "Спартак" и "Краснодар"
Бывший игрок сборной России Денис Колодин высказался о об отношении российских болельщиков к футбольному клубу "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"