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Бышовец: не исключаю борьбы за чемпионство в РПЛ до последнего тура

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я не исключаю борьбы до последнего тура. Многое будет зависеть от того, насколько тренерам удастся избежать судейских ошибок и в первую очередь найти возможность усилить отдельные позиции в команде. Основания точно есть для того, чтобы сохранить интригу. Я думаю, что 50 на 50 шансы на чемпионство у "Краснодара" и "Зенита", - цитирует Бышовца "Советский Спорт".

По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду, "Краснодар" расположился на второй строчке и отстал от петербуржцев на одно очко.

После 18-ти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, команда Сергея Семака располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", отстающий от южан на два очка.

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