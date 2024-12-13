"Я не исключаю борьбы до последнего тура. Многое будет зависеть от того, насколько тренерам удастся избежать судейских ошибок и в первую очередь найти возможность усилить отдельные позиции в команде. Основания точно есть для того, чтобы сохранить интригу. Я думаю, что 50 на 50 шансы на чемпионство у "Краснодара" и "Зенита", - цитирует Бышовца "Советский Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду, "Краснодар" расположился на второй строчке и отстал от петербуржцев на одно очко.
После 18-ти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, команда Сергея Семака располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", отстающий от южан на два очка.
Бышовец: не исключаю борьбы за чемпионство в РПЛ до последнего тура
Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"