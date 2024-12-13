"Результат говорит сам за себя. Большая часть чемпионата уже сыграна. Никаких улучшений ни по качеству игры, ни по набранным очкам не видно. Так что пока на сегодняшний день можно говорить о непопадании", - приводят слова Хомухи "Евро-Футбол.Ру".
Владимир Федотов был уволен с должности главного тренера московского ЦСКА 3 июня 2024 года. На следующий день руководство "армейского" клуба назначило наставником команды сербского специалиста Марко Николича, с которым был подписан двухлетний контракт.
Под руководством Федотова ЦСКА завершил сезон-2023/24 Российской Премьер-Лиги на шестом месте с 48-ю очками в активе. В текущем сезоне красно-синие под руководством Николича после 18-го тура, набрав 31 очко, занимают шестую строчку.
Хомуха - о смысле замены Федотова на Николича: результат ЦСКА говорит сам за себя
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха ответил на вопрос, следовало ли московскому ЦСКА летом увольнять Владимира Федотова и назначать Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА