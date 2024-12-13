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Хомуха - о смысле замены Федотова на Николича: результат ЦСКА говорит сам за себя

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха ответил на вопрос, следовало ли московскому ЦСКА летом увольнять Владимира Федотова и назначать Марко Николича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Результат говорит сам за себя. Большая часть чемпионата уже сыграна. Никаких улучшений ни по качеству игры, ни по набранным очкам не видно. Так что пока на сегодняшний день можно говорить о непопадании", - приводят слова Хомухи "Евро-Футбол.Ру".

Владимир Федотов был уволен с должности главного тренера московского ЦСКА 3 июня 2024 года. На следующий день руководство "армейского" клуба назначило наставником команды сербского специалиста Марко Николича, с которым был подписан двухлетний контракт.

Под руководством Федотова ЦСКА завершил сезон-2023/24 Российской Премьер-Лиги на шестом месте с 48-ю очками в активе. В текущем сезоне красно-синие под руководством Николича после 18-го тура, набрав 31 очко, занимают шестую строчку.

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