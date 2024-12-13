- Некоторые игры в этом сезоне были достаточно интересные, уровня европейских чемпионатов. Это матчи с участием команд первой тройки-четверки. Но таких матчей все же не так много было.
Из команд мне сейчас импонирует "Рубин". Хорошо отношусь к Рахимову. Это очень вдумчивый тренер. У них средний состав, но и с этим составом они портят кровь командам, претендующим на попадание в тройку. У "Рубина" довольно симпатичная команда.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Заварзин: мне импонирует "Рубин". У них средний состав, но им удается портить кровь командам, претендующим на попадание в тройку
Бывший генеральный директор "Спартака" и "Динамо" Юрий Заварзин назвал Rusfootball.info наиболее запоминающиеся, на его взгляд, события в осенней части чемпионата страны.
Фото: ФК "Рубин"