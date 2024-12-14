"Голы? Думаю, что мне по силам догнать Угадьде в списке лучших бомбардиров РПЛ. Я хочу этого. Но посмотрим, что будет в конце сезона", - цитирует Кордобу "РБ Спорт".
Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде забил 15 мячей в 18 матчах текущего розыгрыша российской Премьер-лиги. На данный момент костариканец является единоличным лидером в списке лучших бомбардиров. Его отрыв от ближайшего преследователя составляет два мяча.
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба занимает пятую строчку в гонке бомбардиров. Колумбиец записал на свой счет восемь забитых мячей в 14 играх чемпионата России.
Кордоба: мне по силам догнать Угадьде в списке лучших бомбардиров
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба намерен побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"