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"Растратили свой потенциал". Дьяков объяснил неудачи "Зенита" в последних матчах

Бывший защитник "Динамо" и "Ростова" Виталий Дьяков прокомментировал неудачное выступление петербургского "Зенита" в последних матчах перед зимней паузой в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Проблема "Зенита" в том, что некоторые иностранцы, которые последние годы феерили и на которых была сделана ставка, либо снизили к себе требования — либо им уже приелось, нет мотивации. Может, растратили уже весь свой потенциал... Взять того же Клаудиньо: в этом сезоне на поле его почти никогда не вижу. Так как стартовый состав "Зенита" состоит на 90 процентов из иностранцев, отсюда и результат", - приводит слова Дьякова "СЭ".

В текущем сезоне петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком в 18 матчах Российской Премьер-Лиги одержал 12 побед, 3 раза сыграл вничью и 3 раза проиграл. Тем самым, сине-бело-голубые набрали 39 очков, с которыми перед зимним перерывом расположились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Лидирующему "Краснодару" "Зенит" уступает лишь по дополнительным показателям.

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