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Смородская: на данный момент Угальде - лучший игрок сезона

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Угальде хорошо проводит чемпионат, пока он лучший игрок сезона. Батраков тоже был хорош на старте, но потом почему-то сдулся. И третьим назвала бы Самошникова, хотя он тоже в концовке сдулся", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.

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