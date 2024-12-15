"Угальде хорошо проводит чемпионат, пока он лучший игрок сезона. Батраков тоже был хорош на старте, но потом почему-то сдулся. И третьим назвала бы Самошникова, хотя он тоже в концовке сдулся", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.
Смородская: на данный момент Угальде - лучший игрок сезона
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"