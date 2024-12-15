По мнению 59-летнего российского специалиста, лучшим футболистом 2024 года в России стал полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков, который с августа 2021 г. по декабрь 2022 г. выступал в составе "Крыльев Советов" под руководством Игоря Витальевича.
Кроме того, в свою пятёрку лучших Осинькин включил нападающего футбольного клуба "Краснодар" Джона Кордобу, полузащитника "Монако" Александра Головина, вратаря французского "ПСЖ" Матвея Сафонова и нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.
Источник: "СЭ"
Осинькин считает лучшим футболистом 2024 года в России экс-игрока "Крыльев Советов"
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин назвал пять лучших футболистов 2024 года в России.
Фото: ФК "Крылья Советов"