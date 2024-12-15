"Наверное, Батраков. Другого нет. Почему именно он? Я же вам сказал, что других нет. А вы мне назовите ещё, кого можно порекомендовать из российских игроков на прорыв года?", - приводит слова Кобелева "Спорт День за Днем".
Алексей Батраков является игроком московского "Локомотива". 19-летний футболист в текущем сезоне в составе "железнодорожников" в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось 11 раз поразить ворота соперников, 8 раз отметиться голевыми передачами на партнеров по команде, 7 раз получить желтую карточку.
11 декабря стало известно, что Батраков стал обладателем национальной премии "Первая пятерка". Тем самым, игрока "Локомотива" признали лучшим молодым футболистом 2024 года в РПЛ.
Кобелев считает Батракова единственным россиянином, которого можно назвать открытием года
Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев назвал игрока-открытие Российской Премьер-Лиги в 2024 году.
Фото: ФК "Локомотив"