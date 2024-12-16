"В "Химках" есть руководители, которые мало что понимают в футболе. Много нефутбольных людей вокруг команды вешают лапшу на уши руководителям клуба, и руководители верят, что им говорят... Они так поверят, что вылетят в следующем году. Не вижу прогресса в этом клубе", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Подмосковные "Химки" под руководством испанского специалиста Франка Артиги в 18 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержали 3 победы, 7 раз сыграли вничью, потерпели 8 поражений (разница мячей составила 22:35). Тем самым, химчане набрали 16 очков, которые позволяют команде занимать тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
Кроме того, "Химки" выбыли из розыгрыша Кубка России - на стадии первого этапа 1/4 финала Пути регионов красно-чёрные в гостях в серии послематчевых пенальти проиграли екатеринбургскому "Уралу".
Канчельскис: нефутбольные люди вешают лапшу на уши руководителям "Химкам", и они вылетят в 2025 году
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис негативно отозвался о текущем положении подмосковного футбольного клуба "Химки".
Фото: ФК "Химки"