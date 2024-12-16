"Думаю, Селихова не устраивает нынешняя ситуация в "Спартаке". Это опытный и мастеровитый вратарь. Он думает уйти в другую команду — может быть, она не будет претендовать на что-то серьёзное, но Селихов будет постоянно играть. "Спартаку" же нужно удержать Селихова, потому что если, не дай бог, что-то случится с Максименко, будет опытный и мастеровитый вратарь", — цитирует Кечинова "Чемпионат".
В текущем сезоне запасной вратарь красно-белых ни разу не выходил на поле в матчах Российской Премьер-Лиги. Основным голкипером выступает 26-летний Александр Максименко, который провел 90 минут в каждом из 18 туров первой части сезона.
Селихов же регулярно играет в Кубке России, где он провел уже 8 матчей и пропустил 7 мячей. Контракт 30-летнего голкипера действует до 30 июня 2025 года.
Кечинов: Селихова не устраивает нынешняя ситуация в "Спартаке". Это опытный и мастеровитый вратарь
Экс-игрок московского "Спартака" Валерий Кечинов высказался о текущем положении Александра Селихова в команде.
Фото: ФК "Спартак"