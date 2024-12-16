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Агент Сафонов: вообще непонятно, как Соболев оказался в "Зените"

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился своей оценкой летних приобретений на трансферном рынке петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков в начале чемпионата России выглядел здорово, но его просто подкосила полученная травма. Латышонок сейчас является одним из лучших голкиперов страны, с ним "Зенит" угадал. Это игрок хорошего уровня, и к тому же он молод. Что же касается Соболева, то с ним вообще непонятно, как он там оказался, ведь у команды выстроена немного другая игра", - приводит слова Сафонова "РИА Новости".

Указанные футболисты пополнили состав петербургского "Зенита" во время летнего трансферного окна. Полузащитник Максим Глушенков был выкуплен у московского "Локомотива" за 6,3 млн евро. Вратарь Евгений Латышонок был приобретен у калининградской "Балтики" за 300 тыс. евро. Нападающий Александр Соболев был выкуплен у московского "Спартака" за 10 млн евро.

После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 подопечные Сергея Семака, набрав 39 очков, располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

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