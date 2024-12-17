- Мы брали Артура, так как он опытный футболист, но сразу заключали контракт до 5 декабря. Хотели посмотреть на него. Он помог, но решили не продлевать контракт. Тренерский штаб, думаю, отнесся к этому так же, как и я. Нам надо уменьшить состав. Артур — взрослый футболист, и мне кажется, он уже не поможет нам. Мое мнение: он недостаточно помог, как нам бы этого хотелось.
В сентябре 2024 года "Урал" объявил о подписании контракта с центральным полузащитником Артуром Юсуповым. В составе оранжево-черных хавбек провел девять матчей, в которых отличился одной результативной передачей. В декабре клуб объявил о том, что не стал продлевать контракт с 35-летним футболистом.
В прошлом Юсупов защищал цвета московского "Динамо", петербургского "Зенита", подмосковных "Химок", "Ростова" и "Сочи". С сине-бело-голубыми игрок дважды стал обладателем Суперкубка России и выиграл Кубок страны.
Источник: "Матч ТВ"
Г. Иванов: Юсупов недостаточно помог "Уралу"
Глава "Урала" Григорий Иванов оценил выступления хавбека Артура Юсупова за клуб.
Фото: ФК "Урал"