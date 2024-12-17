"Завершаю или продолжаю карьеру? Я объявлю об этом позже. Либо да, либо нет", - приводит слова Юсупова "Матч ТВ".
Последним клубом в карьере центрального полузащитника Артура Юсупова был "Урал", за который игрок выступал с сентября по декабрь этого года. За екатеринбуржцев 35-летний хавбек провел девять матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Ранее в РПЛ Юсупов защищал цвета таких команд, как "Динамо", "Зенит", "Химки", "Ростов", "Сочи".
"Либо да, либо нет". Юсупов - о завершении карьеры
Полузащитник Артур Юсупов ответил на вопрос о завершении профессиональной карьеры.
Фото: ФК "Урал"