"Спартак" претендует на чемпионство — два очка от первого места. Станет ли "Спартак" чемпионом? Думаю, они займут второе место, первым будет "Зенит", а третьим — "Краснодар". Было бы круто, конечно, если бы чемпион сменился", - приводит слова Дьякова "РБ Спорт".
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который набрал 39 очков. На втором месте расположился петербургский "Зенит", который в активе также имеет 39 очков. Тройку лидеров на данный момент замыкает московский "Спартак", который за 18 матчей сумел набрать 37 очков.
Чемпионат России по футболу после зимней паузы возобновится 28 февраля 2025 года.
Виталий Дьяков: "Спартак" по итогам сезона займет второе место в РПЛ
Бывший игрок "Динамо" и "Ростова" Виталий Дьяков поделился своим мнением о выступлении московского "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"