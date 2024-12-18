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Тарханов: может ли произойти так, что "Химок" не будет в нашем чемпионате? Все может быть

Бывший главный тренер "Химок" Александр Тарханов поделился с Rusfootball.info мыслями по поводу смены генерального директора в клубе и о дальнейшей судьбе подмосковной команды.
Фото: ФК "Химки"
- По поводу смены в руководстве клуба и как она скажется на команде, мне трудно говорить, поскольку не знаю этих людей. Не знаю, как они работали. И ситуация вокруг инвестора клуба непонятная. Поэтому сложно предположить, что там может быть. Может ли быть такой поворот, что "Химок" не будет в нашем чемпионате? Все может быть. Трудно обо всем судить со стороны. Они должны разбираться с этой проблемой.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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