Созин: если руководители не вырулят, "Химки" вылетят из РПЛ не по спортивному принципу

Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился своим мнением, кто по итогам сезона может вылететь из РПЛ в Первую лигу.

Фото: ФК "Химки"





Подмосковные "Химки" в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 одержал 3 победы, 7 раз сыграл вничью, потерпел 8 поражений (разница мячей составляет (22:35). Таким образом, подопечные Франка Артиги набрали 16 очков, которые позволяют команде занимать тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.



В декабре инвестор подмосковной команды Туфан Садыгов был отправлен судом до конца января под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по поводу мошенничества в особо крупном размере. Более того, по информации журналиста Ивана Карпова, "Химки" имеют долги на общую сумму более 900 миллионов рублей, и есть вероятность, что футбольный клуб будет признан банкротом. "Высока вероятность, что кто-то вылетит из РПЛ не по спортивному принципу. Это будут "Химки", если руководители не вырулят, не выйдут из сложившейся ситуации. Пока дела в клубе выглядят так. Если у человека, кто финансирует команду, не наладятся дела, то будет неспортивный принцип. Но очень бы этого не хотелось. Хочется, чтобы они как-то доиграли чемпионат. А дальше уже пусть решают свои вопросы", - приводит слова Созина Legalbet Подмосковные "Химки" в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 одержал 3 победы, 7 раз сыграл вничью, потерпел 8 поражений (разница мячей составляет (22:35). Таким образом, подопечные Франка Артиги набрали 16 очков, которые позволяют команде занимать тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.В декабре инвестор подмосковной команды Туфан Садыгов был отправлен судом до конца января под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по поводу мошенничества в особо крупном размере. Более того, по информации журналиста Ивана Карпова, "Химки" имеют долги на общую сумму более 900 миллионов рублей, и есть вероятность, что футбольный клуб будет признан банкротом.