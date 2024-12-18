Сообщается, что агенты указанных футболистов в настоящее время активно ищут им варианты трудоустройства (в виде как прямой продажи, так и аренды).
20-летний эквадорский нападающий Джастин Куэро выступает за "Оренбург" с июля 2024 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тыс. евро. В текущем сезоне он принял участие в 10 официальных матчах (в среднем, 30,5 мин. за игру), в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 2 желтые карточки.
22-летний аргентинский полузащитник Томас Муро выступает за "Оренбург" с июля 2023 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 500 тыс. евро. В текущем сезоне он принял участие в 7 официальных матчах (в среднем, 42,9 мин. за игру), в которых получил 2 желтые карточки.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Оренбург" зимой покинут два легионера
По информации СМИ, в зимнее трансферное окно футбольный клуб "Оренбург" скорее всего покинут нападающий Джастин Куэро и полузащитник Томас Муро.
Фото: ФК "Оренбург"