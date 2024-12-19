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Гендиректор "Акрона": после выхода в РПЛ расходы возросли в три раза

Генеральный директор тольяттинского "Акрона" Алексей Власов рассказал, насколько увеличился бюджет футбольного клуба после выхода в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Акрон"
"Если брать расходы — примерно в три раза. А доходы? Они тоже кратно возросли. Примерно в таком же диапазоне, даже выше. И собственные, и то, что от лиги генерируется. Конечно, это большое подспорье. В ФНЛ таких денег просто нет", - приводит слова Власова "Чемпионат".

Тольяттинский "Акрон" по итогам сезона-2023/24 занял в турнирной таблице Первой лиги третье место и получил право сыграть в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу. Там тольяттинцы обыграли екатеринбургский "Урал" (1:2 в первом матче и 2:0 в ответном матче).

В текущем сезоне "Акрон" в 18 матчах набрал 22 очка, которые позволяют команде Заура Тедеева занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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