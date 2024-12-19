Сообщается, что бело-голубые отели бы оставить игрока в своей команды, но при поступлении очень серьёзных предложений могут их рассмотреть. Ранее агент хавбека сообщил, что другие клубы действительно предъявляют интерес к его клиенту, но отдельно отметил, что мексиканец счастлив в России.
Луис Чавес выступает в составе московского "Динамо" с августа 2023 года, когда бело-голубые выкупили его у мексиканского клуба "Пачука" за 6,5 млн евро. Действующее соглашение игрока сборной Мексики и футбольного клуба рассчитано на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на еще один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 9 млн евро.
В текущем сезоне Луис Чавес в составе бело-голубых принял участие в 18 матчах, в которых забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи и получил 1 желтую карточку.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Стала известна минимальная цена "Динамо" для продажи Чавеса
По информации СМИ, московское "Динамо" не намерен продавать мексиканского полузащитника Луиса Чавеса дешевле, чем за 13 млн евро.
Фото: ФК "Динамо" Москва