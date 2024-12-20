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Экс-наставник "Рубина" Шаронов сравнил атакующую игру "Зенита" и "Спартака"

Экс-наставник казанского "Рубина" Роман Шаронов сравнил атакующую игру "Зенита" и "Спартака" в этом сезоне.
Фото: ФК "Рубин"
- Если сравнить со "Спартаком", у них нет чётко выстроенной игры. У "Спартака" выстраивается позиционная атака, чего никогда не было у "Зенита", - передает слова Шаронова "Чемпионат".

В первой части текущего сезона РПЛ "Зенит" в 18 матчах одержал 12 побед и потерпел три поражения, три матча завершились вничью. Клуб с берегов Невы с 39 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице.

"Спартак" в этом сезоне РПЛ 11 раз победил и трижды уступил, четыре поединка с участием красно-белых завершились вничью. "Спартак" с 37 баллами замыкает тройку лидеров чемпионата.

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