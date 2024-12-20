"Кризис Соболева затянулся. Нападающим тяжело, когда копятся матчи без голов. Но Соболев не закончит чемпионат без забитых мячей. После паузы он может прийти в себя", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Нападающий Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года.
Форвард не смог отметиться результативными действиями в 12-ти встречах за петербуржцев в чемпионате России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 6 миллионов евро.
Смородская: Соболев не закончит чемпионат без забитых мячей. После паузы он может прийти в себя
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"