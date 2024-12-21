"Уже хорошо, что большинство стран не против возвращения России, это хороший сигнал. Теперь это нужно обратить в свою пользу, уверен, у РФС есть планы, как это сделать. Очень хочется, чтобы наш футбол вернулся в европейские турниры", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что около 70 процентов европейских стран поддерживают возвращение национальной команды России и российских клубов на международные турниры. Напомним, что Россия отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре команда Валерия Карпина разгромила в Краснодаре национальную команду Брунея (11:0) - эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также в ноябре сборная России одержала победу над Сирией со счетом 4:0.
Булыкин: уверен, у РФС есть план по возвращению наших клубов в европейские соревнования
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении европейских клубов в Европу.
Фото: РФС