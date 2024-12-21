Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Манчестер Сити2 тайм
Вест Хэм
18:00
БрайтонНе начат
Ипсвич
18:00
НьюкаслНе начат
Брентфорд
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
20:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм
Сельта
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АтлетикНе начат
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
17:00
БолоньяНе начат
Дженоа
20:00
НаполиНе начат
Лечче
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Вердер
17:30
УнионНе начат
Хольштайн
17:30
АугсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Айнтрахт
17:30
МайнцНе начат
Байер
20:30
ФрайбургНе начат

Булыкин: уверен, у РФС есть план по возвращению наших клубов в европейские соревнования

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном возвращении европейских клубов в Европу.
Фото: РФС
"Уже хорошо, что большинство стран не против возвращения России, это хороший сигнал. Теперь это нужно обратить в свою пользу, уверен, у РФС есть планы, как это сделать. Очень хочется, чтобы наш футбол вернулся в европейские турниры", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что около 70 процентов европейских стран поддерживают возвращение национальной команды России и российских клубов на международные турниры. Напомним, что Россия отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре команда Валерия Карпина разгромила в Краснодаре национальную команду Брунея (11:0) - эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Также в ноябре сборная России одержала победу над Сирией со счетом 4:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится