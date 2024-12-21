"Промес и не заканчивал играть в футбол. Честно, не слежу за лигой, в который он играет. Хотелось бы, чтобы такой человек и футболист вернулся в РПЛ. В такие ситуации как у него не лезу, но Квинси — топовый футболист", - цитирует Мирзова Sport24.
Квинси Промес выступал за московский "Спартак" с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. В феврале этого года футболист был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. На данный момент нападающий выступает за "Дубай Юнайтед".
Всего Промес провел за красно-белых во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Подмосковные "Химки" занимают в таблице 13-е место с 16-ю очками в своем активе.
Мирзов - о Промесе: хотелось бы, чтобы такой человек и футболист вернулся в РПЛ
Нападающий "Химок" Реизуан Мирзов высказался о Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"