Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Манчестер Сити2 тайм
Вест Хэм
18:00
БрайтонНе начат
Ипсвич
18:00
НьюкаслНе начат
Брентфорд
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
20:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм
Сельта
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АтлетикНе начат
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
17:00
БолоньяНе начат
Дженоа
20:00
НаполиНе начат
Лечче
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Вердер
17:30
УнионНе начат
Хольштайн
17:30
АугсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Айнтрахт
17:30
МайнцНе начат
Байер
20:30
ФрайбургНе начат

Мирзов - о Промесе: хотелось бы, чтобы такой человек и футболист вернулся в РПЛ

Нападающий "Химок" Реизуан Мирзов высказался о Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"
"Промес и не заканчивал играть в футбол. Честно, не слежу за лигой, в который он играет. Хотелось бы, чтобы такой человек и футболист вернулся в РПЛ. В такие ситуации как у него не лезу, но Квинси — топовый футболист", - цитирует Мирзова Sport24.

Квинси Промес выступал за московский "Спартак" с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. В феврале этого года футболист был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. На данный момент нападающий выступает за "Дубай Юнайтед".

Всего Промес провел за красно-белых во всех турнирах 235 матчей и записал на свой счет 114 забитых мячей и 59 результативных передач.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Подмосковные "Химки" занимают в таблице 13-е место с 16-ю очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится