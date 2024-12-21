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Гацкан: критика в адрес Соболева незаслуженна

Бывший игрок "Спартака" Александр Гацкан высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- Критика в адрес Соболева незаслуженна. Мы понимаем, что "Зенит" — новая команда для него, где другие требования. Ему нужно притереться к команде и понять, как она играет. Он долгое время не был в тренировочном процессе. Даже если и был, то в индивидуальном. Думаю, во второй части сезона Соболев будет смотреться поинтереснее, но все зависит от него.

Напомним, "Зенит" официально объявил о переходе центрального нападающего московского "Спартака" Александра Соболева 30 августа 2024 года. С июля игрок был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых.

В составе петербургского клуба форвард появился на поле в 12 матчах российской Премьер-лиги, провел на поле 460 минут и не отличился результативными действиями. Также Соболев принял участие в 5 играх за сине-бело-голубых в Кубке России, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Источник: "Чемпионат"

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