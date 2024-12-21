"Монтес очень счастлив в Москве, в "Локомотиве". У нас нет никаких предложений, мы их и не хотим. Сезар будет играть здесь", - приводит слова агента "СЭ".
27-летний центральный защитник сборной Мексики Сесар Монтес присоединился к московскому "Локомотиву" осенью этого года, перейдя из испанской "Альмерии". Стороны заключили контракт до конца июня 2029 года. В составе "железнодорожников" футболист провел 12 матчей и отметился в них двумя забитыми голами.
Агент защитника "Локомотива" Монтеса: у нас нет никаких предложений, мы их и не хотим
Агент защитника "Локомотива" Сесара Монтеса Серхио Висуэте заявил, что его клиент не покинет клуб.
Фото: ФК "Локомотив"