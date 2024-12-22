- Не думаю, что существует проблема некой усталости бразильцев "Зенита" или отсутствия у них должной мотивации. Семак прекрасно знает этих игроков, их характер, представляет, на что они способны. И клуб делает всё возможное, чтобы футболистам было комфортно в Петербурге, им продлевают контракты на лучших условиях и так далее, - передает слова Радченко "РБ Спорт".
После 18 сыгранных туров РПЛ "Зенит" имеет в своей копилке 39 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице. Сине-бело-голубые в первом отрезке чемпионата одержали 12 побед и потерпели три поражения (два из них - в декабре). Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого также 39 очков. Тройку лидеров с 37 баллами занимает столичный "Спартак".
Коллектив Сергея Семака в первом матче после зимней паузы при своих болельщиках сыграет с ЦСКА, матч 19-го тура РПЛ пройдет в начале марта 2025 года.
Радченко: не думаю, что у бразильцев "Зенита" некая усталость или отсутствует должная мотивация
Бывший российский футболист Дмитрий Радченко дал свой комментарий по поводу выступления петербургского "Зенита" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ