Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Борнмут1 тайм
Фулхэм
0 - 0 0 0
Саутгемптон1 тайм
Лестер
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
Эвертон
0 - 0 0 0
Челси1 тайм
Тоттенхэм
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
0 - 1 0 1
Алавес2 тайм
Реал Мадрид
18:15
СевильяНе начат
Леганес
20:30
ВильярреалНе начат
Лас-Пальмас
20:30
ЭспаньолНе начат
Бетис
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
5 - 0 5 0
ПармаЗавершен
Венеция
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Аталанта
20:00
ЭмполиНе начат
Монца
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
17:30
ХайденхаймНе начат
Вольфсбург
19:30
Боруссия ДНе начат

Булыкин: про Угальде говорили, что не адаптировался в "Спартаке" и зря приехал. Потом говорят про "Сити" и "Арсенал"

Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин назвал игроков, которые произвели на него впечатление в 2024 году.
Фото: ФК "Спартак"
- Угальде для меня стал прорывом в 2024 году. О нём практически ничего хорошего не говорили. Зато говорили, что не адаптировался и зря приехал. Потом уже говорят, что "Манчестер Сити" и "Арсенал" присматривают за ним. Также отмечу Батракова. Это два футболиста, которые произвели на меня впечатление в 2024 году, - цитирует Булыкина "Чемпионат".

22-летний костариканский нападающий Манфред Угальде перешёл в "Спартак" из голландского "Твенте" в январе 2024 года за 13 миллионов евро. В весенней части сезона-2023/2024 на его счету 16 матчей за красно-белых во всех турнирах и 1 гол в Кубке России. В осенней части сезона-2024/2025 Угальде забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах во всех турнирах, после чего появилась информация о трансферном интересе к форварду со стороны английских "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Челси".

19-летний атакующий хавбек "Локомотива" Алексей Батраков в текущем сезоне сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и выполнил 8 результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится