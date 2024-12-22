- Угальде для меня стал прорывом в 2024 году. О нём практически ничего хорошего не говорили. Зато говорили, что не адаптировался и зря приехал. Потом уже говорят, что "Манчестер Сити" и "Арсенал" присматривают за ним. Также отмечу Батракова. Это два футболиста, которые произвели на меня впечатление в 2024 году, - цитирует Булыкина "Чемпионат".
22-летний костариканский нападающий Манфред Угальде перешёл в "Спартак" из голландского "Твенте" в январе 2024 года за 13 миллионов евро. В весенней части сезона-2023/2024 на его счету 16 матчей за красно-белых во всех турнирах и 1 гол в Кубке России. В осенней части сезона-2024/2025 Угальде забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах во всех турнирах, после чего появилась информация о трансферном интересе к форварду со стороны английских "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Челси".
19-летний атакующий хавбек "Локомотива" Алексей Батраков в текущем сезоне сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и выполнил 8 результативных передач.
Булыкин: про Угальде говорили, что не адаптировался в "Спартаке" и зря приехал. Потом говорят про "Сити" и "Арсенал"
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин назвал игроков, которые произвели на него впечатление в 2024 году.
Фото: ФК "Спартак"