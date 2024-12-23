"Дзюба нужен "Акрону". Он принесет еще много пользы команде-дебютанту РПЛ. Тот опыт, которым обладает Артем, обязательно пригодится молодым игрокам тольяттинской команды. Поэтому «Акрону» надо продлевать контракт с Дзюбой не задумываясь", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента и заключил контракт до конца этого сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро. Нападающий является лучшим бомбардиром национальной команды России - на счету форварда 30 забитых мячей, такое же количество у Александра Кержакова, который завершил карьеру.
В текущем сезоне форвард провел за тольяттинцев во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. После 18-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками.
Тольяттинцы сыграют с московским "Спартаком" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Непомнящий: "Акрону" надо продлевать контракт с Дзюбой не задумываясь
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"