"Самый провальный трансфер 2024 года — Миенти Абена. Не понял этого перехода. Да, были не очень хорошие отношения с Джикией, но взять такого защитника — это неудачно. Думаю, "Спартак" прорабатывает варианты с его уходом", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Миенти Абена перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" в летнее трансферное окно за 1,2 миллионов евро и подписал контракт до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего защитника в 800 тысяч евро.
Центральный защитник провел за красно-белых во всех турнирах 10 матчей и не отметился результативными действиями. После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками.
Кузьмичев: самый провальный трансфер 2024 года — Миенти Абена
Бывший заместитель генерального директора "Спартака" Владимир Кузьмичев назвал самый провальный трансфер 2024 года.
Фото: ФК "Спартак"