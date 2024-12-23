"Соболев — разочарование года в РПЛ? Я бы так не сказал. У него еще есть шансы заиграть в новом клубе. Вспомните Кассьерру, который сразу не смог заиграть в "Зените", но зато потом начал приносить огромную пользу команде и даже стал лучшим бомбардиром РПЛ", - цитирует Деменко "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года.
В текущем сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 16 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей (оба результативных действия были совершены в матчах Кубка России). Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 6 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
Деменко: я бы не сказал, что Соболев - разочарование года
Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался о форварде "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"