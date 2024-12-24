"Ну какая Пиняеву Европа? Он в нашем чемпионате-то не блещет. Надо улучшить физическую форму, начать стабильно забивать и отдавать передачи, а уже потом рассуждать о каком-то отъезде. Сейчас Пиняев не готов к переходу в европейский клуб, его там растопчут", - приводит слова Пономарёва "РБ Спорт".
Сергей Пиняев выступает в составе московского "Локомотива" с января 2023 года, когда "железнодорожники" выкупили его у самарских "Крыльев Советов" за 2,6 млн евро. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 8 млн евро.
В текущем сезоне на счету полузащитника 24 появления в официальных матчах, в которых ему удалось забить 7 голов и отдать 5 голевых передач.
Пономарёв: ну какая Пиняеву Европа? Его там растопчут
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв поделился своим мнением о перспективах выступления полузащитника московского "Локомотива" Сергея Пиняева в европейских чемпионатах.
Фото: ФК "Локомотив"