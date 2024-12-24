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Metaratings: Кагигао планирует пригласить в "Спартак" несколько помощников

По информации СМИ, претендент на пост спортивного директора московского "Спартака" Франсис Кагигао хочет пригласить в новый клуб несколько помощников.
Фото: star.com.tr
Сообщается, что решение этого вопроса будет обусловлено желанием самих специалистов приступить к работе в "Спартаке".

Также Кагигао решит, оставлять ли в "Спартаке" главу селекционного департамента красно-белых Жоакима Пинту после работы с ним.

Ранее в СМИ появилась информация, что работающий в структуре "Галатасарая" Франсис Кагигао покинул турецкий клуб и собирается занять пост спортивного директора московского "Спартака".

Источник: Metaratings

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