Сообщается, что решение этого вопроса будет обусловлено желанием самих специалистов приступить к работе в "Спартаке".
Также Кагигао решит, оставлять ли в "Спартаке" главу селекционного департамента красно-белых Жоакима Пинту после работы с ним.
Ранее в СМИ появилась информация, что работающий в структуре "Галатасарая" Франсис Кагигао покинул турецкий клуб и собирается занять пост спортивного директора московского "Спартака".
Источник: Metaratings
Metaratings: Кагигао планирует пригласить в "Спартак" несколько помощников
По информации СМИ, претендент на пост спортивного директора московского "Спартака" Франсис Кагигао хочет пригласить в новый клуб несколько помощников.
Фото: star.com.tr