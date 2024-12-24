"Не думаю, что Угальде покинет "Спартак" зимой. То, что он так много забил в первой части сезона, это заслуга самого Угальде и тренерского штаба. Команда играет и Угальде забивает — это говорит о хорошей работе тренера. От Угальде следует ждать чего-то большего. В каком бы чемпионате заиграл Угальде? Он довольно техничный футболист. Ему бы подошел чемпионат Испании", - приводит слова Граната "РБ Спорт".
Манфред Угальде пополнил состав московского "Спартака" в январе 2024 года, когда красно-белые приобрели форварда сборной Коста-Рики у нидерландского "Твенте" за 13 млн евро. Игрок и клуб подписали друг с другом контракт на срок до конца сезона-2027/28.
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги (18 туров) нападающий с 15-ю забитыми голами является лучшим бомбардиром чемпионата России, опережая ближайшего преследователя - полузащитника московского "Локомотива" - на 5 голов. В декабре 2024 года интернет-портал Transfermarkt повысил оценочную рыночную стоимость 22-летнего футболиста с 9 до 15 млн евро.
Гранат: от Угальде в "Спартаке" следует ждать чего-то большего
Бывший игрок сборной России Владимир Гранат поделился своим мнением о нападающем московского "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"