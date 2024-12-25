Гунько: надеюсь, в столетие "Зенита" "Спартак" станет чемпионом

- Будет очень интересная чемпионская гонка. Я буду болеть за "Спартак". Надеюсь, в столетие "Зенита" красно-белые станут чемпионами, все забудут про шесть титулов подряд и будут говорить только о "Спартаке", - передает слова Гунько "РБ Спорт".
На данный момент после первой части сезона лидирует в турнирной таблице РПЛ "Краснодар", у которого в активе 39 очков. В тройку лидеров также входят "Зенит" и "Спартак", у которых 39 и 37 очков соответственно.
В весеннем отрезке чемпионата "Спартак" в 19-м туре на своем поле примет "Оренбург", матч пройдет 2 марта 2025 года. "Зенит" в марте при своих болельщиках примет столичный ЦСКА, матч пройдет 1 марта.