- Как я понимаю, если "Спартак" так сделает, то и зарплата у игрока наверняка повысится. Клуб таким образом защищается от потери своего лучшего на данный момент форварда. Но не думаю, что Угальде даже за 30 миллионов купят, а тут вообще 60. Это слишком много, чересчур завышенная цифра. Прописать-то можно сколько угодно, но сколько за него дадут? Вот в чем вопрос.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Дьяков: не думаю, что Угальде даже за 30 миллионов купят, а тут 60. Это слишком много
Бывший защитник "Динамо" Виталий Дьяков поделился с Rusfootball.info мнением по поводу информации о том, что "Спартак" может увеличить отступные за трансфер Угальде до 60 млн евро и подписать с ним новый контракт.
Фото: ФК "Спартак"