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Широков: багаж с Аленичевым в "Спартаке" был, почему багажа Абаскаля не может быть?

Экс-футболист "Зенита" и сборной России Роман Широков прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о его багаже в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
- При нём же 90% нынешнего состава пришло. Наверное, его слова имеют место быть. Багаж с Аленичевым был, почему багажа Абаскаля не может быть? Может ли он оказаться "золотым"? Почему нет? Багаж качественный, конечно, претендует на первое место, - сказал Широков в интервью "Матч ТВ", добавив, что предыдущий тренерский штаб всегда после себя что-то оставляет.

Абаскаль возглавлял столичный клуб с лета 2022 года по апрель 2024 года. При нем "Спартак" провел 74 поединка во всех турнирах, 36 раз победил и 23 раза проиграл, 15 игр завершились ничейным исходом. После "Спартака" испанец на родине тренировал "Гранаду", в которой проработал около трех месяцев.

Летом 2024 года "Спартак" возглавил серб Деян Станкович. Красно-белые под его руководством провели в РПЛ 18 матчей, в которых победили в 11 матчах и уступили в трех поединках, в четырех матчах "Спартак" со своими соперниками не выявил победителя. "Спартак" с 37 баллами в активе идет на третьей строчке в таблице РПЛ.

После зимней паузы коллектив Станковича дома примет "Оренбург", встреча 19-го тура чемпионата России пройдет в начале марта.

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