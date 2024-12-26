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Радимов: клубы РПЛ не хотят рисковать, подписывая Дениса Черышева

Российский футбольный тренер Владислав Радимов высказался о перспективах полузащитника Дениса Черышева выступать в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Панионис"
"С одной стороны понятно, что мастерства достаточно. С другой стороны, рисковать клубы РПЛ тоже не хотят. Человек в возрасте, подвержен травмам", — цитирует Радимова "Матч ТВ".

Напомним, что в текущем сезоне 34-летний Черышев выступает за греческий клуб «Панионис» во втором дивизионе. На его счету уже 14 матчей, в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи. «Панионис» занимает третье место в турнирной таблице.

Контракт Дениса с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Он присоединился к команде 26 сентября 2024 года на правах свободного агента. Ранее российский полузащитник играл за итальянскую «Венецию».

За свою карьеру Денис успел поиграть за такие клубы, как «Реал Мадрид», «Валенсия» и «Вильярреал». По версии Transfermarkt, его наивысшая рыночная стоимость за всё время карьеры достигала 10 миллионов евро в 2015-2016 годах.

По завершении чемпионата мира в России в 2018 году ФИФА признала Дениса одним из самых ярких открытий турнира. Кроме того, его включили в символическую сборную турнира по статистическим данным.

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