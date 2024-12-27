- Никто не ищет новый клуб для Николсона. Он будет готов приступить к работе со "Спартаком" с первого дня сборов, чтобы снова доказывать. Шамар сказал, что не покинет "Спартак" до момента, пока клуб не станет чемпионом. Впрочем, возможно, что клуб завоюет трофей уже в этом году, - цитирует агента "Чемпионат".
27-летний футболист пополнил состав красно-белых зимой 2022 года и в том же году выиграл с клубом Кубок России. В общей сложности ямайский нападающий провел за "Спартак" 57 матчей, забил 16 голов и сделал шесть результативных передач. Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, трансферная стоимость Николсона оценивается в четыре миллиона евро.
"Спартак" в этом сезоне РПЛ с 37 баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет два очка.
Агент Николсона: Шамар не покинет "Спартак", пока клуб не станет чемпионом
Агент форварда "Спартака" Шамара Николсона Ненад Портега прокомментировал информацию о том, что он ищет своему клиенту новую команду.
Фото: ФК "Спартак"