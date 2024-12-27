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Отец Панченко подтвердил уход сына из "Химок": не исключаем отъезд в Азербайджан, Казахстан или Узбекистан

Виктор Панченко, отец нападающего Кирилла Панченко, подтвердил уход сына из подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"
"Да, Кирилл действительно сегодня расторг контракт с "Химками", потому что у него было мало игрового времени. Сейчас ведем переговоры с другими клубами, но это пока небольшая новогодняя тайна. Не исключаем и отъезд в ближнее зарубежье: Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Другие варианты есть, поэтому все нужно взвесить и обсудить с Кириллом, чтобы принять правильное решение", — приводит слова Панченко-старшего Sport24.

Кирилл Панченко выступал за подмосковные "Химки" с июля 2023 года. Его соглашение с клубом было рассчитано до конца сезона-2024/25. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего футболиста составляет 100 тыс. евро.

В текущем сезоне Панченко в составе "Химок" в общей сложности принял участие в 13 официальных матчах (в среднем, 31,2 мин. за игру), в которых ему удалось отдать партнерам по команде 3 голевые передачи. Ранее нападающий играл за саранскую "Мордовию", томскую "Томь", московские ЦСКА и "Динамо", ФК "Тамбов", тульский "Арсенал" и др.

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