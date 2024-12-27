"Локомотив" стал украшением первой части чемпионата, хотя концовку железнодорожники, конечно, смазали. Но игра была яркая, больше похожая на такой детско-юношеский футбол, когда бежали, неслись, забивали, все получалось. Но, как правило, в таких случаях долго это не работает — и, как я уже сказал, в концовке "Локо" немного смазал впечатление о себе", - приводит слова Кирьякова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" под руководством тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым в 18 матчах одержал 11 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений (разница мячей составила 33:26). Тем самым, "железнодорожники" набрали 35 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице.
Кроме того, красно-зеленые продолжают выступление в Кубке России - в марте на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов они встретятся с махачкалинским "Динамо".
Сергей Кирьяков сравнил игру "Локомотива" с детско-юношеским футболом
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков высказался о выступлении в первой части текущего сезона московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"