"К Грулёву у нас есть интерес. Он достаточно давний. У него заканчивается контракт с "Динамо". Всё зависящее от себя и клуба мы сделали. Документы отправили. Ждём решения "Динамо". На данный момент сделка не закрыта. Вероятность её очень высокая", - приводит слова Удальцова "Чемпионат".
Вячеслав Грулёв с возраста 14 лет выступает в командах клубной структуры московского "Динамо". Действующее соглашение между нападающим и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2024/25. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего вратаря составляет 1,2 млн евро.
Грулёв уже выступал за "Пари НН" - с января до июня 2020 года. В текущем сезоне на счету форварда 8 появлений на поле в официальных матчах (в среднем, 10 мин. за игру), в которых он забил один гол.
Спортдир "Пари НН" подтвердил интерес к Грулёву: ждём решения "Динамо"
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал об интересе нижегородского клуба к нападающему московского "Динамо" Вячеславу Грулёву.
Фото: ФК "Динамо" Москва